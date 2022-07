leggoit : #luigi salsi, trovato #morto l'escursionista #scomparso il 20 luglio: il cadavere in fondo a un dirupo - Carlino_Modena : Luigi Salsi, recuperato in un dirupo il corpo dell'escursionista disperso sul Cimoncino -

Era scomparso il 20 luglio, e le ricerche sono finite con un tragico epilogo. Nel pomeriggio è stato trovato morto, escursionista 78enne di Cavezzo (Modena): il suo corpo è stato trovato in fondo ad un dirupo, non lontano dal Cimoncino dove dell'uomo si erano perse le tracce.