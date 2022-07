Luigi Di Maio salvato dal democristiano Bruno Tabacchi: non dovrà raccogliere le firme (Di sabato 30 luglio 2022) Da antisistema ad alleato dei democristiani. È la parabola politica del napoletano Luigi Di Maio. L’ex capo dei grillini correrà alle prossime elezioni politiche con il sostegno del sottosegretario democristiano Bruno Tabacci. Grazie al navigato politico il Ministro e il suo movimento Insieme per futuro non dovranno raccogliere le firme. Gli uomini del Minisitro garantiscono che non si tratterà di un mero accordo elettorale con Centro Democratico ma “dell’evoluzione di Insieme per il futuro”. Tabacci aveva già soccorso i parlamentari scissionisti grillini consentendogli di creare i propri gruppi alla Camera e al Senato. Tabacci aveva già fatto da benefattore con i Radicali di Emma Bonino, quando le aveva concesso il simbolo per i gruppi parlamentari della nascente +Europa, con una ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 luglio 2022) Da antisistema ad alleato dei democristiani. È la parabola politica del napoletanoDi. L’ex capo dei grillini correrà alle prossime elezioni politiche con il sostegno del sottosegretarioTabacci. Grazie al navigato politico il Ministro e il suo movimento Insieme per futuro non dovrannole. Gli uomini del Minisitro garantiscono che non si tratterà di un mero accordo elettorale con Centro Democratico ma “dell’evoluzione di Insieme per il futuro”. Tabacci aveva già soccorso i parlamentari scissionisti grillini consentendogli di creare i propri gruppi alla Camera e al Senato. Tabacci aveva già fatto da benefattore con i Radicali di Emma Bonino, quando le aveva concesso il simbolo per i gruppi parlamentari della nascente +Europa, con una ...

