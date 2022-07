L' Iraq torna nel caos | secondo assalto al Parlamento

unioncamereVEN : Risposte all'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina torna a settembre con gli ultimi due appuntamenti. ??14/09 “… - IlPatriota13 : @alanfriedmanit Alan, non fare la verginella!!!! Rompi il cazzo con Putin ma stai zitto sull'invasione dell'Iraq. T… - ForgiaEnrico : #Iraq: #Barzani prima tradisce #Baghdad dando il suo assenso all'operazione di #Erdogan contro i 'terroristi' nel n… - melotti_fausto : @agambella Il giochino procede senza intoppi. I 'cattivoni' turchi bombardano qualche gruppo di curdi. Baghdad inte… -

Euronews Italiano

- E' di almeno 26 feriti il bilancio degli scontri tra la polizia e i seguaci del capo religioso sciita Moqtada al Sadr... nei primi articoli del nuovo testo sia parlare di islam come religione dello Stato e base ... Algeria ma anche Libia o). La leadership araba ha cambiato indirizzo, come si vede dagli ... VIDEO : Iraq, lasciano il parlamento dopo l'irruzione i manifestanti contro il partito pro Iran E' di almeno 26 feriti il bilancio degli scontri tra la polizia e i seguaci del capo religioso sciita Moqtada al Sadr ...Roma, 30 lug. (LaPresse) - I manifestanti iracheni hanno di nuovo oltrapassato di cemento che portano alla Green Zone di Baghdad in una dimostrazione di ...