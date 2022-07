L’Everton premia un tifoso dopo gli sforzi per l’Ucraina | l’incredibile storia

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 luglio 2022) Nell’amichevole “per la pace” tra Everton e Dynamo Kyiv ha segnato anche un. A Goodison Park, ilPaul Stratton è statoto per glifatti in favore del. L’allenatore dei Toffees, Frank Lampard, ha ingaggiato l’impiegato comunale del Liverpool per completare la vittoria di 4-0 contro la squadra ucraina. Stratton è un ex agente di polizia, allo scoppiare della guerra ha deciso di recarsi al confine conper aiutare tutti coloro che fuggivano. Come riporta il Liverpool Echo, l’uomo ha sostituito la sua settimana di riposo con un viaggio in Polonia. Everton fan Paul Strattonaver segnato il rigore, Stratton è corso dietro la porta al Gwladys Street End e si è inginocchiato davanti ai tifosi per baciare lo stemma ...