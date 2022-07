Juve - Paredes, ma Allegri ripensa a Pjanic - Sport - quotidiano.net (Di sabato 30 luglio 2022) di Mattia Todisco Ogni tanto i vecchi abiti tornano di moda. Nel vestito che la dirigenza della Juventus sta cercando di confezionare per Massimiliano Allegri spuntano due nomi che arrivano dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) di Mattia Todisco Ogni tanto i vecchi abiti tornano di moda. Nel vestito che la dirigenza dellantus sta cercando di confezionare per Massimilianospuntano due nomi che arrivano dal ...

Gazzetta_it : La Borsa di Pedullà: Paredes e Wijnaldum, ecco le strategie di Juve e Roma #mercatoSerieA - sportmediaset : Torna di moda Depay | Sondaggio per Ruiz | Rabiot, ci prova il Monaco #Juventus #Paredes #rabiot #Depay - romeoagresti : Situazione #Paredes: ? Al momento la #Juve non ha formulato nessuna offerta al #PSG ?? Il profilo è apprezzato dai… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Regia #Juve, rispunta #Pjanic: il #Barca deve sfoltire, testa a testa con #Paredes - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juve, ciak si gira: in regia #Pjanic insidia #Paredes ?? -