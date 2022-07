Juve idea Mertens: Allegri lo valuta (Di sabato 30 luglio 2022) La Juve sta pensando a Dries Mertens per l’attacco. La notizia viene data da Tuttosport. Il giocatore belga di 35 anni è senza contratto. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il club bianconero sta facendo più di un pensiero al giocatore ex Napoli, dato che ha già preso contatti con lo studio di avvocati che cura gli interessi di Mertens. Il giocatore può firmare un qualsiasi momento per qualsiasi club e la Juventus sta facendo le sue valutazioni. Secondo Tuttosport la Juve è disposta prendere Mertens per il suo profilo internazionale, la duttilità ed il cartellino gratuito. Tra i contro c’è ovviamente l’età del giocatore, ma anche il fatto che Mertens potrebbe rifiutare il trasferimento in bianconero. L’attaccante è rimasto legatissimo alla ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022) Lasta pensando a Driesper l’attacco. La notizia viene data da Tuttosport. Il giocatore belga di 35 anni è senza contratto. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il club bianconero sta facendo più di un pensiero al giocatore ex Napoli, dato che ha già preso contatti con lo studio di avvocati che cura gli interessi di. Il giocatore può firmare un qualsiasi momento per qualsiasi club e lantus sta facendo le suezioni. Secondo Tuttosport laè disposta prendereper il suo profilo internazionale, la duttilità ed il cartellino gratuito. Tra i contro c’è ovviamente l’età del giocatore, ma anche il fatto chepotrebbe rifiutare il trasferimento in bianconero. L’attaccante è rimasto legatissimo alla ...

