Ilary Blasi | il duro giudizio di Selvaggia Lucarelli | “mille mariti rincog…”

(Di sabato 30 luglio 2022)e questo momento così particolare. Intorno a lei è cambiato tutto, perché è cambiato tutto dentro di lei. Eha scritto che… Quante copertine e titoli di giornali. Neppure durante la sua brillante carriera televisiva ne aveva avute in numero coì consistente come in queste ultime due settimane. Questa volta però non si è trattato dell’inizio di una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma della fine del suo matrimonio.-Altranotizia.itsta consumando le giornate più difficili da gestire. Tra giornalisti che le richiedono interviste esclusive e tentativi di accordi con il suo ormai ex marito riguardo la gestione dei loro tre ...

RaiTre : . @BlobRai3 fruga nei suoi archivi e ritrova Totti benzinaio, capotreno e vigile. L'evoluzione di Ilary da velina a… - trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - andreastoolbox : #Ilary Blasi completamente tatuata, ma non è come sembra: ecco di chi è la 'colpa' - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Totti e la serata con Ilary Blasi e Noemi Bocchi, Anna Boschetti tuona: “Non capisco perché scrivete queste ca**ate , non… - FQMagazineit : Totti e la serata con Ilary Blasi e Noemi Bocchi, Anna Boschetti tuona: “Non capisco perché scrivete queste ca**ate… -

Dopo il docu - film dedicato a Francesco Totti andato in onda su Rai Uno arriva uno speciale sulla coppia il cui addio è diventato l'argomento più caldo dell'estate 2023. Francesco Totti equesta sera di nuovo insieme in tv: lo speciale di Blob Oggi, sabato 30 luglio 2022 , Rai 3 dedica uno speciale di Blob a Francesco Totti ein onde alle ore 20: Totti una sera ...come non l'avete mai vista. Top color carne, pareo leopardato, ma soprattutto...piena di tatuaggi. Un'immagine diversa quella che mostra di sè, a primo impatto quasi irriconoscibile, poi ...Ilary Blasi come non l'avete mai vista. Top color carne, pareo leopardato, ma soprattutto...piena di tatuaggi. Un'immagine diversa quella che mostra di sè, a primo impatto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...