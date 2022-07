Gordon Ramsey: “Quale di voi agnellini scelgo per pranzo?”. Su TikTok commenti infuriati: “Hai perso la testa” (Di sabato 30 luglio 2022) Lui voleva scherzare. Ma il pubblico di TikTok non l’ha presa bene. Gordon Ramsey è riuscito a far arrabbiare i suoi follower. È cosa nota che lo chef mangia e soprattutto cucina carne di ogni tipologia. Stavolta ha postato su TikTok un video dove si trova davanti ad alcuni agnellini e dice: “Gnam gnam, chi finirà per primo nel forno? Tu”. Poi aggiunge che nel video “non sono state trovate tracce di salsa d’agnello” così come era accaduto in un piatto preparato dai concorrenti nel suo programma Hell’s Kitchen in una scena che era diventato un cult nel lontano 2006. Tra i commenti, alcuni arrabbiati e altri tristi: “Lasciali in pace”, “Hai perso la testa fratello“, “Gordon per favore, sono cuccioli”, “Lascialo andare”, “Lo fa perché non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Lui voleva scherzare. Ma il pubblico dinon l’ha presa bene.è riuscito a far arrabbiare i suoi follower. È cosa nota che lo chef mangia e soprattutto cucina carne di ogni tipologia. Stavolta ha postato suun video dove si trova davanti ad alcunie dice: “Gnam gnam, chi finirà per primo nel forno? Tu”. Poi aggiunge che nel video “non sono state trovate tracce di salsa d’agnello” così come era accaduto in un piatto preparato dai concorrenti nel suo programma Hell’s Kitchen in una scena che era diventato un cult nel lontano 2006. Tra i, alcuni arrabbiati e altri tristi: “Lasciali in pace”, “Hailafratello“, “per favore, sono cuccioli”, “Lascialo andare”, “Lo fa perché non ...

