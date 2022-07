Emorragia senza fine | anche Crippa e D' Incà dicono addio ai grillini

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 luglio 2022) «Dopo 12 anni, lascio il Movimento 5 Stelle. Con profondo rammarico e dolore personale, le nostre strade non sono più sovrapponibili, il solco che si è scavato in questi ultimi mesi non mi consente di proseguire in questa esperienza, per coerenza con le idee e con i valori che ho portato avanti a livello nazionale e locale e che intendo continuare a sostenere». Così Federico D', ministro per i Rapporti con il Parlamento. «Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del Governo Draghi e non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle, che oggi lascio - ricorda D'- Avevo spiegato nelle sedi opportune epubblicamente i rischi ai quali avremmo esposto il Paese in caso di un non voto di fiducia ...