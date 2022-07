Elisabetta Gregoraci splendida a Capri: vacanze in famiglia con Briatore (e c’è anche Leni Klum) (Di sabato 30 luglio 2022) L’amore finisce, ma il rispetto non viene mai meno: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati ormai da tempo, eppure sono riusciti a mantenere un rapporto meraviglioso. E non solo per il bene del figlio che hanno avuto insieme (e che amano entrambi profondamente), bensì perché non hanno mai perso quel pizzico di affetto che permette loro di passare le vacanze fianco a fianco, senza alcuna ombra di risentimento. Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri In questi giorni, Elisabetta Gregoraci si sta concedendo un po’ di meritato relax: le ultime settimane sono state per lei intense e molto impegnative, ma anche ricche di soddisfazioni. Bellissima, elegante e dalla simpatia travolgente, ha guidato ancora una ... Leggi su dilei (Di sabato 30 luglio 2022) L’amore finisce, ma il rispetto non viene mai meno:e Flaviosi sono lasciati ormai da tempo, eppure sono riusciti a mantenere un rapporto meraviglioso. E non solo per il bene del figlio che hanno avuto insieme (e che amano entrambi profondamente), bensì perché non hanno mai perso quel pizzico di affetto che permette loro di passare lefianco a fianco, senza alcuna ombra di risentimento.in vacanza aIn questi giorni,si sta concedendo un po’ di meritato relax: le ultime settimane sono state per lei intense e molto impegnative, maricche di soddisfazioni. Bellissima, elegante e dalla simpatia travolgente, ha guidato ancora una ...

