(Di sabato 30 luglio 2022)non ha certo bisogno di presentazioni, dato che si parla di uno dei migliori lottatori di sempre. Ha lavorato per diversi anni in WWE diventando una superstar di primo livello, e verso la fine della sua carriera a Stamford ha persino fatto parte del Creative team, prima di salire sul carro AEW, sconvolgendo i più.ha disputato il suo ultimo inin WWEin una puntata di SmackDown, con il Tribal Chief che ha vinto l’in, ma per l’American Dragon èilmigliore di chiudere la propria carriera a Stamford. L’addioIntervenendo a “My Mom’s Basement with Robbie Fox”,ha ...

Zona_Wrestling : Bryan Danielson: 'Il match contro Roman Reigns è stato il modo perfetto di andarmene dalla WWE'… - theshieldofspo1 : Bryan Danielson parla del suo ultimo match in WWE - TSOWrestling : Bryan Danielson lottò il suo ultimo match in #WWE a #SmackDown contro Roman Reigns #TSOW #TSOS - luizmdz1 : Bryan Danielson é o novo Undisputed WWE Universal Champion. ?? - Zona_Wrestling : AEW: Incredibile upset, Daniel Garcia batte il rientrante Bryan Danielson nel main event di Dynamite… -

Il main event fu un sensazionale incontro a tre tra, Low Ki e Christopher Daniels, accolto da una standing ovation del pubblico presente . Soltanto poche centinaia di persone all'...Durante la puntata molteplici stelle del mondo della WWE, e non solo, hanno voluto rendere omaggio a Cena: persino Chris Jericho,e Paul Wight (adesso sotto contratto con la AEW) sono ...Bryan Danielson non ha certo bisogno di presentazioni, dato che si parla di uno dei migliori lottatori di sempre. Ha lavorato per diversi anni in WWE diventando una superstar di primo livello, e verso ...Bryan Danielson ha disputato il suo ultimo match in WWE ad aprile 2021 contro Roman Reigns, un finale per lui a dir poco perfetto.