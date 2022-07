Amici 22 | Arisa di nuovo nel cast ma viene demolita Un Vip la difende

(Di sabato 30 luglio 2022) New entry, addi e ritorni in quel di22. Ildei professori ha subito due perdite: Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono state fatte fuori. Maria De Filippi ha trovato i rispettivi sostituti:ed Emanuel Lo. Dopo un anno di pausa, la cantante di Sincerità torna a ricoprire il ruolo di maestra di canto. Non ha fatto parte dei coach della Scuola più longeva del piccolo schermo lo scorso anno poichè impegnata con Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. Al suo fianco dovrebbero rimanere due certezze: Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Il ritorno diadnon è stato particolarmente apprezzato da parte del pubblico: sui social è montata una polemica e qualcuno si è lamentato anche tramite riviste. Questo modo di saltare da un programma ad un altro ha indispettito una ...

... una con gli attributi, che le cose non le manda certo a dire e che non conosce i tabù, è. L'abbiamo imparata ad apprezzare, puntata dopo puntata, in veste di maestra della scuola die ...Poi però ha aggiunto: La lettrice non è stata comunque l'unica a criticare il ritorno diad22 : non resta che aspettare l'ufficialità e le reazioni da parte del talent e della cantante.Arisa di nuovo professoressa di canto nel talent, Alessandro Cecchi Paone: "Libertà di movimento" Nel corso dell'ultima settimana sono emerse diverse ...Arisa, cantante dal talento eccezionale. poco fa ha fatto una confessione sconvolgente, parlando della brutta malattia di cui soffre. Ecco cosa ha dichiarato.