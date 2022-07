"Un amore, una vita": Taylor Hackford queste storie sa raccontarle come pochi (Di venerdì 29 luglio 2022) UN amore, UNA vita Raimovie ore 23.05. Con Jessica Lange, Dennis Quaid e Timothy Hutton. Regia di Taylor Hackford. Produzione Usa 1988. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Lui e lei sono sempre stati la coppia più bella della loro cittadina. Lei è la bella del liceo, lui il campione di calcio (lo chiamano "Gray Ghost" dal nome di un leggendario eroe sudista). Si amano dai banchi di scuola, si sposano, vivranno per anni non sempre felici e contenti. Perché lui a 40 s'ingaglioffisce, si dà alla bottiglia. E lei diverrà una dura donna in carriera e gli metterà occasionalmente le corna. Tuttavia l'amore rimane. Riusciranno a invecchiare insieme. PERCHÈ VEDERLO Perché Taylor Hackford certe storie d'amore (ogni tanto) amaro sa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) UN, UNARaimovie ore 23.05. Con Jessica Lange, Dennis Quaid e Timothy Hutton. Regia di. Produzione Usa 1988. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Lui e lei sono sempre stati la coppia più bella della loro cittadina. Lei è la bella del liceo, lui il campione di calcio (lo chiamano "Gray Ghost" dal nome di un leggendario eroe sudista). Si amano dai banchi di scuola, si sposano, vivranno per anni non sempre felici e contenti. Perché lui a 40 s'ingaglioffisce, si dà alla bottiglia. E lei diverrà una dura donna in carriera e gli metterà occasionalmente le corna. Tuttavia l'rimane. Riusciranno a invecchiare insieme. PERCHÈ VEDERLO Perchécerted'(ogni tanto) amaro sa ...

