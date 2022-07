Tuffi | Assoluti Open Bolzano 2022 | Tocci e Pellacani brillano nelle eliminatorie

(Di venerdì 29 luglio 2022) Hanno preso il via ai campionati italianidi, che vedono ai nastri di partenza numerosi atleti di spicco. La mattinata di venerdì 29 luglio è stata dedicata alle, che hanno assegnato i pass per le finali. Giovanniè stato il migliore dal trampolino un metro maschile, totalizzando lo score di 380.00 e approdando comodamente in finale. Alle sue spalle Lorenzo Marsaglia, Matteo Santoro e Stefano Bellotti; qualificati anche Cristoforo, Auber, Porco e Cafiero. Nel trampolino 3 metri, a brillare è stata Chiara, prima con 294.60. Oltre i 200 punti anche Elettra Neroni, Viola Gollini e Matilde Borrello; qualificate in finale inoltre Moscardelli, Vittorioso, Pizzini e Curti. Trampolino un metro maschile Giovanni ...

sportface2016 : Tuffi, #AssolutiOpen Bolzano 2022: #Tocci e #Pellacani brillano nelle eliminatorie - sportface2016 : #Tuffi, nel weekend in scena gli Assoluti Open a #Bolzano -

OA Sport

La piscina del Lido di Bolzano si prepara per accogliere nel weekend, in particolare da domani, venerdì 29 luglio, a domenica 31 luglio , gliOpen di. Appuntamento che arriva due settimane dopo il Diving Meet, e soprattutto ultima tappa di avvicinamento agli Europei di Roma: infatti, i Campionati italiani (a cui parteciperà ...Grande protagonista al Trofeo SIS Roma e aglidi Riccione, Marianna Bilotta a 16 anni si candida a rappresentare il futuro del nuoto ... un altro oro neiper la Cina! MARIANNA BILOTTA: '... Tuffi: tutto pronto a Torino per i Campionati Italiani Assoluti Indoor. Presenti anche alcuni big stranieri Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Prima giornata nell'incantevole scenario del Lido di Bolzano degli Assoluti Open. Al via 63 atleti (34 maschi e 29 femmine) in rappresentanza di 17 società, tra le iscritte, unica straniera in gara, a ...