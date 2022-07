Trovato morto in casa con ferite alla gola, 'è omicidio' (Di venerdì 29 luglio 2022) Un 45enne è stato Trovato morto nella propria abitazione a Caselle Lurani, nel Lodigiano. Il corpo presenta ferite da arma da taglio alla gola. I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Un 45enne è statonella propria abitazione a Caselle Lurani, nel Lodigiano. Il corpo presentada arma da taglio. I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la ...

enpaonlus : Grazie ai ?@_Carabinieri_? e alle Guardie Zoofile ENPA. Chi sa parli e ci aiuti a portare in Tribunale i responsabi… - ilDifforme : Un 45enne è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione: al lavoro i carabinieri, ascoltato un coinquilino… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa Il giallo di #Potenza: trovato morto in casa, scatta la riesumazione; il Covid in frenata, le decis… - ArcesAlessandro : @Spacebelg88 Io darei la pena di morte a certe persone... Questi sono omicidi preterintenzionali! Menomale ha trova… - infoitinterno : Omicidio nel Lodigiano, un 45enne trovato morto in casa con ferite alla gola -