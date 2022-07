Tosatura del cane | perché è inutile e potenzialmente dannosa

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 29 luglio 2022) Durante il periodo estivo capita non di rado di vedere cani domestici con il manto completamente rasato; si tratta di una pratica ancora piuttosto diffusa, basata sulla convinzione che i peli del manto vadano tagliati per far sì che l’animale non soffra troppo il caldo e sia meno esposto all’aggressione dei parassiti esterni (pulci, zecche e pappataci). In realtà, si tratta di un vero e proprio falso mito: lanon soltanto èma può risultare perfinoper il proprio. In questo articolo scopriamo. La funzione del manto Non molti sanno che il manto delha una specifica funzione di termoregolazione; in altre parole, serve a mantenere la temperatura corporea dell’animale ad un livello adeguato per il benessere dello stesso. Per quanto possa sembrare ...