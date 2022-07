Superbike, risultati FP2 GP Repubblica Ceca: lampo di Razgatlioglu, primo davanti a Redding e Rinaldi (Di venerdì 29 luglio 2022) Un vero e proprio lampo quello registrato da Toprak Razgatlioglu nel corso della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Repubblica Ceca 2022 di Superbike: dopo il secondo tempo di questa mattina, il turco si piazza davanti a tutti al termine delle FP2 con un super giro (1:31.506) negli istanti finali della sessione, in cui si è dedicato perlopiù a testare il passo gara (più che positivo, fisso sull’1:32). Per certi versi a sorpresa, in seconda posizione figura il britannico Scott Redding (+0.227), seguito dal migliore degli italiani Michael Ruben Rinaldi, altra sessione positiva per il pilota della Aruba Racing Ducati dopo il quarto posto delle FP1 (terzo nelle FP2, +0.314 dal Campione del Mondo in carica). In quarta posizione, ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Un vero e proprioquello registrato da Topraknel corso della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di2022 di: dopo il secondo tempo di questa mattina, il turco si piazzaa tutti al termine delle FP2 con un super giro (1:31.506) negli istanti finali della sessione, in cui si è dedicato perlopiù a testare il passo gara (più che positivo, fisso sull’1:32). Per certi versi a sorpresa, in seconda posizione figura il britannico Scott(+0.227), seguito dal migliore degli italiani Michael Ruben, altra sessione positiva per il pilota della Aruba Racing Ducati dopo il quarto posto delle FP1 (terzo nelle FP2, +0.314 dal Campione del Mondo in carica). In quarta posizione, ...

