Scacchi, Olimpiadi 2022: si parte a Chennai. Doppia vittoria azzurra nei confronti Open e femminile con il Suriname (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è aperta oggi l’edizione numero 44 delle Olimpiadi Scacchistiche, che va in scena a Chennai, India, e che fino al 9 agosto vedrà numerosissimi grandi della Scacchiera impegnati in un unico luogo. Ma non sono solo i nomi di enorme spicco a disputare l’evento: va rimarcato, infatti, come questo sia un evento che raccoglie oltre 1700 giocatori. Si va, in sostanza, dai campioni più affermati, come Magnus Carlsen (che, però, quest’oggi è stato fatto comprensibilmente riposare, al pari di Fabiano Caruana e altri big), a persone che gioiscono solo per il fatto di essere lì, ad avere un’opportunità che difficilmente capita in altre circostanze. Per quanto riguarda l’Italia, il debutto è stato davvero soft. Non poteva certo creare alcun tipo di problema il Suriname, e infatti sia la squadra ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Si è aperta oggi l’edizione numero 44 dellestiche, che va in scena a, India, e che fino al 9 agosto vedrà numerosissimi grandi dellaera impegnati in un unico luogo. Ma non sono solo i nomi di enorme spicco a disputare l’evento: va rimarcato, infatti, come questo sia un evento che raccoglie oltre 1700 giocatori. Si va, in sostanza, dai campioni più affermati, come Magnus Carlsen (che, però, quest’oggi è stato fatto comprensibilmente riposare, al pari di Fabiano Caruana e altri big), a persone che gioiscono solo per il fatto di essere lì, ad avere un’opportunità che difficilmente capita in altre circostanze. Per quanto riguarda l’Italia, il debutto è stato davvero soft. Non poteva certo creare alcun tipo di problema il, e infatti sia la squadra ...

OA_Sport : Le Olimpiadi scacchistiche 2022 partono a Chennai. L'Italia Open e quella femminile incontrano lo stesso avversario… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La 44esima edizione si terrà a Chennai, dopo l'esclusione di Minsk e Mosca. Mancheranno le delegazioni russa, bieloruss… - donatellaluisa : RT @chesscom_it: La 44ª Edizione delle Olimpiadi si terrà a Chennai, in India ????, dal 28 luglio al 9 agosto e noi saremo in Diretta ogni gi… - donatellaluisa : RT @chesscom_it: Gli azzurri che tra poco difenderanno il TRICOLORE ???? alle Olimpiadi 2022 a Chennai, in India ????, nella sezione Open, capi… - AsiaNewsIT : Olimpiadi di scacchi in India: più geopolitica che sport -