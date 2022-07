Riforma del processo civile. Via libera al decreto ma slitta quello sul penale (Di venerdì 29 luglio 2022) Bene ma non benissimo. Doveva essere la giornata decisiva per presentare le riforme del processo civile e penale. Due tasselli chiave per completare il percorso del Pnrr che prevede scadenze rigide per incassare la seconda tranche dei fondi, i 21 miliardi di euro che arriveranno in Italia se la Riforma penale si chiude entro il 19 ottobre e quella civile entro il 26 novembre. Scadenze che non ammettono deroghe. La Riforma del processo penale approderà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. PACCHETTO SPACCHETTATO I due decreti attuativi devono ottenere il via libera del consiglio dei ministri, e poi essere esaminati dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato per il parere consultivo. Invece la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Bene ma non benissimo. Doveva essere la giornata decisiva per presentare le riforme del. Due tasselli chiave per completare il percorso del Pnrr che prevede scadenze rigide per incassare la seconda tranche dei fondi, i 21 miliardi di euro che arriveranno in Italia se lasi chiude entro il 19 ottobre e quellaentro il 26 novembre. Scadenze che non ammettono deroghe. Ladelapproderà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. PACCHETTO SPACCHETTATO I due decreti attuativi devono ottenere il viadel consiglio dei ministri, e poi essere esaminati dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato per il parere consultivo. Invece la ...

