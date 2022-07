(Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto riferisce La Repubblica in queste ore c’è stata un’accelerata da parte delper l’attaccante del Napoli Andrea. Un trasferimento in uscita che apre le porte ad un arrivo in casa Napoli. Infatti con la cessione di, il Napoli andrà ad investire circa 16-17 milioni di euro per Giovanni Simeone. Ecco L'articolo

tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - Gianluca270395 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Monza, probabile formazione 2022/23 Pessina, A. Ranocchia, Carboni, Sensi, Caprari e Cragno: innesti di livello per… - ProfidiAndrea : ?? #Monza, probabile formazione 2022/23 Pessina, A. Ranocchia, Carboni, Sensi, Caprari e Cragno: innesti di livello… - infoitsport : Petagna lunedì al Monza, accelerata in queste ore! Repubblica - infoitsport : Petagna blocca il mercato del Napoli: l'accordo con il Monza non è ancora arrivato -

Calciomercatonews,in arrivo e Rovella nel mirino Ilsta per aggiudicarsi un nuovo centravanti in questo luglio di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelatoda La Repubblica, i brianzoli ...Nello specifico, gli azzurri puntano a sostituire Andrea, vicino alormai da qualche tempo, con un altro attaccante come Giovanni Simeone , di proprietà dell' Hellas Verona . Lo stesso ...'Sempre in piedi #Petagna al #Monza con #Simeone al #Napoli. Si attende l’ok dei Lombardi per chiudere l’operazione. 15+2 bonus', scrive il giornalista Giovanni Scotto su Twitter. Sempre in piedi #Pet ...TuttoNapoli.net. foto di www.imagephotoagency.it. 'Andrea Petagna andrà al Monza, Giovanni Simeone si vestirà d’azzurro. L’attaccante è rimasto in panchina pure mercoledì sera nel match amichevole con ...