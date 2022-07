“Per disperazione”, Raimondo Todaro così è arrivato a Ballando con le Stelle (Di venerdì 29 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raimondo Todaro rivela il retroscena dietro Ballando con le Stelle: sapete com’è arrivato nel programma? Aveva solo 18 anni e all’inizio non aveva nessuna intenzione di partecipare al casting. Il coreografo e ballerino è prontissimo a tornare ad Amici, dopo il suo primo anno di esperienza. Intervistato dalla collega Lorella Cuccarini ha svelato molti retroscena Leggi su youmovies (Di venerdì 29 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rivela il retroscena dietrocon le: sapete com’ènel programma? Aveva solo 18 anni e all’inizio non aveva nessuna intenzione di partecipare al casting. Il coreografo e ballerino è prontissimo a tornare ad Amici, dopo il suo primo anno di esperienza. Intervistato dalla collega Lorella Cuccarini ha svelato molti retroscena

