Palomino non ci sta e chiede le controanalisi: anche l'Atalanta spera (Di venerdì 29 luglio 2022) La strategia difensiva prende corpo. Josè Luis Palomino, risultato positivo (tracce di metabolita Clostebol) a un test antidoping a sorpresa effettuato all'inizio del ritiro dell'Atalanta (tra il 4 e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) La strategia difensiva prende corpo. Josè Luis, risultato positivo (tracce di metabolita Clostebol) a un test antidoping a sorpresa effettuato all'inizio del ritiro dell'(tra il 4 e ...

sportli26181512 : Palomino non ci sta e chiede le controanalisi: anche l'Atalanta spera: Palomino non ci sta e chiede le controanalis… - Gazzetta_it : Palomino non ci sta e chiede le controanalisi: anche l’Atalanta spera #doping - SmallBlackBlue : RT @PrimaiTulipani: Di una cosa sono strasicuro, il nostro Palomino è sicuramente in buona fede, ma non sarà facile dimostrare un eventuale… - AntonioSpurs13 : @Playtoro1984 Soprattutto dopo palomino non commento. - GambaMauro : RT @Carlo_Canavesi: Nuovo comunicato dell’#Atalanta sulla situazione di #Palomino: chieste le controanalisi e la documentazione analitica d… -