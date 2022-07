Over 65 a Bergamo: aumentati di oltre il 21% in 10 anni. La Cisl: più servizi mirati (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo studio sui dati Censis Bergamo e provincia sempre più vecchia: gli Over 80 sono aumentati del 35,83% nell’ultimo decennio. Corona (Fnp Cisl Bergamo): «Sportelli bancari nei paesi e assistenza territoriale estesa» Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo studio sui dati Censise provincia sempre più vecchia: gli80 sonodel 35,83% nell’ultimo decennio. Corona (Fnp): «Sportelli bancari nei paesi e assistenza territoriale estesa»

