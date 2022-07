Moda e rock: una storia a suon di stile e di bio-pic alla Elvis (Di venerdì 29 luglio 2022) Brand che vestono cantanti, contribuendo in gran parte a creare una mitologia; maison che creano guardaroba per bio-pic dedicati a rocker leggendari; musicisti blasonati che sono testimonial delle campagne pubblicitarie. La connessione tra rock – inteso come genere musicale nelle sue infinite varianti – e Moda sembra essersi rinsaldata negli ultimi anni, complice anche la quantità di “rockumentary” che negli ultimi dieci anni sono stati prodotti. Un elenco lunghissimo, che va da Amy Winehouse ai Rolling Stones e Bob Dylan. In questo caso entrambi i documentari sono stati girati da una leggenda parigrado, Martin Scorsese, autore di “Shine a Light” del 2008 e di “Rolling Thunder Revue” del 2019. Forse il rock tornerà nelle classifiche dei brani più ascoltati dell’anno di grazia 2022? Come direbbero gli ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) Brand che vestono cantanti, contribuendo in gran parte a creare una mitologia; maison che creano guardaroba per bio-pic dedicati aer leggendari; musicisti blasonati che sono testimonial delle campagne pubblicitarie. La connessione tra– inteso come genere musicale nelle sue infinite varianti – esembra essersi rinsaldata negli ultimi anni, complice anche la quantità di “umentary” che negli ultimi dieci anni sono stati prodotti. Un elenco lunghissimo, che va da Amy Winehouse ai Rolling Stones e Bob Dylan. In questo caso entrambi i documentari sono stati girati da una leggenda parigrado, Martin Scorsese, autore di “Shine a Light” del 2008 e di “Rolling Thunder Revue” del 2019. Forse iltornerà nelle classifiche dei brani più ascoltati dell’anno di grazia 2022? Come direbbero gli ...

