Madonna pronta a tornare in tour: “Sono un animale da palcoscenico” (Di venerdì 29 luglio 2022) Svariati remix di Frozen e un greatest hits con tutti i suoi successi arrivati alla 1 nella Billboard, adesso però Madonna è pronta per un vero comeback. Per quanto la Ciccone (a differenza di molte altre popstar) non stia mai ferma e continui a lavorare a diversi progetti anche nei suoi momenti di ‘pausa’, presto potrebbe tornare con della nuova musica e soprattutto con un tour mondiale. In una recente intervista rilasciata a Variety, la regina del pop ha confessato di aver voglia di tornare in tour. “I miei progetti per il futuro? Adesso sto cercando modi interessanti e divertenti per ripubblicare parte del mio catalogo e presentare la mia musica a una nuova generazione. Sono concentrata su questo e negli ultimi due anni ho scritto una sceneggiatura per il mio film. ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 luglio 2022) Svariati remix di Frozen e un greatest hits con tutti i suoi successi arrivati alla 1 nella Billboard, adesso peròper un vero comeback. Per quanto la Ciccone (a differenza di molte altre popstar) non stia mai ferma e continui a lavorare a diversi progetti anche nei suoi momenti di ‘pausa’, presto potrebbecon della nuova musica e soprattutto con unmondiale. In una recente intervista rilasciata a Variety, la regina del pop ha confessato di aver voglia diin. “I miei progetti per il futuro? Adesso sto cercando modi interessanti e divertenti per ripubblicare parte del mio catalogo e presentare la mia musica a una nuova generazione.concentrata su questo e negli ultimi due anni ho scritto una sceneggiatura per il mio film. ...

F4IRYJENSOOO : @lisarescuedme ti voglio bene ?? MADONNA IO NON SONO PRONTA ANCHE SE L'ABBIAMO SENTITA... l'inizio di una nuova era - MaldiniAndrea97 : @joao_r0ch4 Madonna da quanto l’avevi pronta la battuta? Le scrivi tu o sono rivisitazioni? - sedxreina : @Inmyplac3 madonna non sono pronta per favore - wannabeollg_ : @Ele95_JB Madonna quando spingono le odio con tutto il cuore ?? forse non sono pronta ahahahah - TooMuchNiki : Mi ammazzo madonna sono pronta a lanciare i miei soldi -