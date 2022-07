Lutto per Orietta Berti, morto il carissimo amico: “Una parte della storia”, le parole commosse della cantante (Di venerdì 29 luglio 2022) Terribile Lutto per Orietta Berti: nelle scorse ore la cantante ha perso un caro amico di lunga data. In quest’occasione, oltre ad esprimere ma sua sofferenza per la morte dell’amico, ha fatto anche una lunga riflessione sul tempo che passa e sull’inesorabilità che lo lega alle vite di tutti. morto Dino Del Favero, il dolore di Orietta Berti Nelle storie Instagram Orietta Berti ha parlato di Dino Del Favero, soprannominato Il Piave, che aveva 92 anni ed era un amico di famiglia residente a Montecchio Emilia, luogo di origine della cantante. U Instagram, scrive: “Care amiche e amici, nei giorni scorsi è mancato Dino Del Favero ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 luglio 2022) Terribileper: nelle scorse ore laha perso un carodi lunga data. In quest’occasione, oltre ad esprimere ma sua sofferenza per la morte dell’, ha fatto anche una lunga riflessione sul tempo che passa e sull’inesorabilità che lo lega alle vite di tutti.Dino Del Favero, il dolore diNelle storie Instagramha parlato di Dino Del Favero, soprannominato Il Piave, che aveva 92 anni ed era undi famiglia residente a Montecchio Emilia, luogo di origine. U Instagram, scrive: “Care amiche e amici, nei giorni scorsi è mancato Dino Del Favero ...

