Lode al rossetto | un viaggio nella storia dell’accessorio make up più venduto

(Di venerdì 29 luglio 2022) Life&People.it Un prodottoup semplice ma di straordinaria potenza che riassume tante cose, molte più di quanto si possa pensare. Oggi, 29 luglio si celebra l’International Lipstick Day, il cosmetico utilizzato praticamente in ogni occasione e per ogni evenienza sopravvivendo nel corso del tempo anche ai conflitti bellici. Ma quando è iniziato tutto? Quando il prodotto è diventato indispensabile? In che modo è diventato fondamentale per connotare i tratti distintivi delle persone? Ripercorriamo ladelper riscoprirne tutti i particolari e tutte le personalità. Tutto nasce in Mesopotamia Per risalire alle origini deloccorre tornare indietro nel tempo a circa 5.000 anni fa, spostandoci con l’immaginazione nell’attuale Iraq, un tempo un suolo occupato dal popolo sumero. Proprio in ...