LIVE F1 | GP Ungheria 2022 in DIRETTA | Leclerc e Sainz a caccia di conferme nella FP2 | tra poco si comincia

(Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 VIA ALLA FP2!!!! 16.58 Ci si prepara per una FP2 ricca di spunti. 16.55 Complessivamente, sono otto i piloti in attività a vantare almeno un piazzamentotop-three a Budapest: 10 (8-1-1) – HAMILTON Lewis 7 (2-2-3) – VETTEL Sebastian 5 (1-2-2) – ALONSO Fernando 3 (1-0-2) – RICCIARDO Daniel 2 (0-2-0) – VERSTAPPEN Max 2 (0-0-2) – BOTTAS Valtteri 1 (1-0-0) – OCON Esteban 1 (0-0-1) –Carlos Jr. 16.52 Viene quindi da chiedersi se in questol’inglese sarà in grado di sfatare il tabù delle tre pole consecutive, in quanto all’Hungaroring nessuno ha ancora realizzato un filotto di tale portata. 16.49 Guardando alle pole position, proprio lo scorso anno Lewis Hamilton è riuscito a scavalcare Michael Schumacher, issandosi a quota 8. Il britannico è ...