Lite Vagnati Juric | l’autore è un giocatore | si cerca il colpevole

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il Torino stando i colpevoli del video girato in rete dellache ha visto protagonistiIl Torino stando i colpevoli del video girato in rete dellache ha visto protagonisti. L’indiscrezione sarebbe lanciata da La Stampa, dove secondo il quotidiano sarebbe stato una fare il video e qualcuno del gruppo squadra lo avrebbe poi fatto uscire mandandolo in rete. «La bravata della squadra: così il video è passato dallo spogliatoio alla rete» queste le parole usate dal quotidiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - MCriscitiello : Dopo l’esclusiva le prove! Lite furibonda Vagnati-Juric… sentite anche audio @tvdellosport @AlfredoPedulla… - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Lite Juric-Vagnati, video di un giocatore: poi la diffusione all’esterno - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA TORINO - L'autore del video della lite tra Juric e Vagnati sarebbe un calciatore -

Il Torino pensa a dare una svolta al proprio mercato in entrata. Dopo i nomi accostati, lunghe trattative, pochi acquisti e latrae Juric i granata vogliono provare a chiudere qualche trattativa, soprattutto in un reparto dove l'addio di Andrea Belotti ha lasciato una grande voragine: l'attacco. La dirigenza del ...1 Il Torino fa sul serio. I granata, sistemato il vaso rotto dalla viraletra il direttore sportivoed il tecnico Juric, stanno ora programmando le prossime mosse sul mercato. Una delle più impellenti è quella riguardante l'attacco. La prima scelta ricade su un ..."La bravata della squadra: così il video è passato dallo spogliatoio alla rete". La Stampa torna così sul video della lite fra Davide Vagnati e Ivan Juric, ds e allenatore del Torino, soffermandosi so ...L'attaccante uzbeko della Roma Eldor Shomurodov è finito nel mirino del Torino, che cerca una punta per sostituire Belotti. Si lavora per un prestito con obbligo di riscatto.