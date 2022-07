La Stampa: difficile che Juric si dimetta, è più probabile l’esonero (Di venerdì 29 luglio 2022) Non ci saranno strappi, nel Torino, nonostante la sintonia tra l’allenatore, Ivan Juric, e il direttore tecnico Vagnati sia ai minimi termini. La Stampa scrive: “Non paga nessuno, dunque. Niente strappi traumatici (non lo sono anche le continua liti?) con il mercato a metà e il campionato alle porte: Vagnati resta al suo posto, Juric anche. Il primo verrà messo fuori dai giochi appena chiuderanno le trattative per rifare la squadra, il secondo anche prima perché in allerta ci sarebbe già Thiago Motta, ex Spezia: rumors che gonfiano, ma rumors spenti con fermezza dallo stesso presidente Cairo”. Il Torino prova ad andare oltre quanto accaduto due giorni fa, con la lite nel parcheggio e il filmato che ha registrato tutto. Un segno che l’insofferenza è arrivata al punto di non ritorno. “Troveranno l’intesa? Forse il dialogo, minimo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Non ci saranno strappi, nel Torino, nonostante la sintonia tra l’allenatore, Ivan, e il direttore tecnico Vagnati sia ai minimi termini. Lascrive: “Non paga nessuno, dunque. Niente strappi traumatici (non lo sono anche le continua liti?) con il mercato a metà e il campionato alle porte: Vagnati resta al suo posto,anche. Il primo verrà messo fuori dai giochi appena chiuderanno le trattative per rifare la squadra, il secondo anche prima perché in allerta ci sarebbe già Thiago Motta, ex Spezia: rumors che gonfiano, ma rumors spenti con fermezza dallo stesso presidente Cairo”. Il Torino prova ad andare oltre quanto accaduto due giorni fa, con la lite nel parcheggio e il filmato che ha registrato tutto. Un segno che l’insofferenza è arrivata al punto di non ritorno. “Troveranno l’intesa? Forse il dialogo, minimo ...

