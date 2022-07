Inter, CdS: “Inzaghi vuole la sua squadra pronta per lo scudetto” (Di venerdì 29 luglio 2022) Inter, CDS- Come riporta il CdS l’Inter ad oggi pensa solo al primato senza dare mai lo sguardo alla concorrenza con una rosa di livello. “Simone Inzaghi, in quella serata malinconica a San Siro. Dal sapore di un capolinea, e Interpretata come l’occasione persa di convolare al secondo scudetto di fila. L’ultima di campionato dista quasi due mesi e mezzo, l’ambizione adesso è parallela a un mercato in cui l’Inter ha fatto lo scatto in avanti prima di tutte. Anticipare i tempi, è stato un po’ come volersi ribellare all’ultimo verdetto tricolore. Per questo a fine luglio si possono già inquadrare gli obiettivi. «Vincere il campionato avrebbe reso la stagione stratosferica», ha commentato Inzaghi ai microfoni di Dazn. «Arriviamo da un anno importante, quindi non cerco ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS l’ad oggi pensa solo al primato senza dare mai lo sguardo alla concorrenza con una rosa di livello. “Simone, in quella serata malinconica a San Siro. Dal sapore di un capolinea, epretata come l’occasione persa di convolare al secondodi fila. L’ultima di campionato dista quasi due mesi e mezzo, l’ambizione adesso è parallela a un mercato in cui l’ha fatto lo scatto in avanti prima di tutte. Anticipare i tempi, è stato un po’ come volersi ribellare all’ultimo verdetto tricolore. Per questo a fine luglio si possono già inquadrare gli obiettivi. «Vincere il campionato avrebbe reso la stagione stratosferica», ha commentatoai microfoni di Dazn. «Arriviamo da un anno importante, quindi non cerco ...

