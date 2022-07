Inferno in autostrada | mamma 39enne muore nello schianto | con lei in auto la figlia di 8 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 luglio 2022) Incidente mortale nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio sulla A4, nei pressi del casello di Montebello. Per cause ancora da accertare una donna ha tamponato un camion fermo in un’area di sosta, per lei non c’è stato niente da fare. A quanto si apprende l’viaggiava in direzione di Milano, a bordo c’era anche ladi 8uscita miracolosamente illesa. Drammatica la scena che i soccorritori si sono trovati davanti: l’della donna, unadi orgini marocchine residente in Romania, era distrutta: completamente infilata sotto la parte posteriore del mezzo. Scrive il Giornale di Vicenza come i primi ad intervenire sono stati alcuni operai addetti allo sfalcio dell’erba, che sono riusciti ad aiutare la bimba ad uscire dall’abitacolo. Per estrarre il corpo della donna è stato ...