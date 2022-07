Giuseppe Brindisi resta a Zona Bianca. Saltata la staffetta con Francesco Vecchi (Di venerdì 29 luglio 2022) Giuseppe Brindisi Dietrofront. Considerata la delicata situazione politica italiana e la decisione Mediaset di anticipare la ripresa dei principali programmi di attualità proprio per seguirne in diretta sviluppi ed evoluzioni, Giuseppe Brindisi rinuncia alle vacanze e resta al timone della sua Zona Bianca. Niente debutto in prima serata per Francesco Vecchi, dunque, che avrebbe dovuto sostituirlo nel mese di agosto (clicca qui per maggiori info). Per il talk di Rete 4 era prevista una sostituzione da lunedì prossimo: Vecchi, che a settembre tornerà a condurre Mattino Cinque News insieme a Federica Panicucci, avrebbe dovuto prendere il posto del titolare Brindisi, così da dargli il tempo di riposarsi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 luglio 2022)Dietrofront. Considerata la delicata situazione politica italiana e la decisione Mediaset di anticipare la ripresa dei principali programmi di attualità proprio per seguirne in diretta sviluppi ed evoluzioni,rinuncia alle vacanze eal timone della sua. Niente debutto in prima serata per, dunque, che avrebbe dovuto sostituirlo nel mese di agosto (clicca qui per maggiori info). Per il talk di Rete 4 era prevista una sostituzione da lunedì prossimo:, che a settembre tornerà a condurre Mattino Cinque News insieme a Federica Panicucci, avrebbe dovuto prendere il posto del titolare, così da dargli il tempo di riposarsi ...

severinodieci : @sempreciro Dimentichi Giuseppe Brindisi ..quello che è stato intervisto da Berlusconi ieri sera - 1237171aa : RT @Antonel24480189: Come si può guardare un programma come zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi e non vomitare ? - IlnazionalistaD : RT @giusbrindisi: Giuseppe Brindisi non molla Zona Bianca e resta anche ad agosto. Salta la staffetta con Francesco Vecchi (Anteprima Tv Bl… - Giancar43937185 : Giuseppe Brindisi, la terribile notizia in diretta Tv: Trasmissione inguardabile, difedi solo i potenti. Mi piacere… - neXtquotidiano : Giuseppe Brindisi se la prende con Elio Vito che gli aveva dato dello scendiletto di #Berlusconi -