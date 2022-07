Friuli, Carso divorato dalle fiamme. Preoccupa l’incendio a Taipana (Udine) (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Carso continua a essere divorato dalle fiamme. Dopo l’incendio divampato nella frazione San Michele di Savogna d’Isonzo e Devetachi (Gorizia), che ha continuato a svilupparsi nella notte, a Preoccupare è ora un altro rogo in località Taipana (Udine), che potrebbe espandersi alimentato dal vento. A una settantina di chilometri da qui, a Frisanco (Pordenone), le fiamme avanzano in modo, al momento, non significativo. Nel Goriziano, sui due fronti di San Michele e Devetachi è impegnato un alto numero di operatori tra Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione civile regionale, oltre a una cinquantina di Gasilci, i pompieri sloveni. Uno sforzo congiunto che, tuttavia, non ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilcontinua a essere. Dopodivampato nella frazione San Michele di Savogna d’Isonzo e Devetachi (Gorizia), che ha continuato a svilupparsi nella notte, are è ora un altro rogo in località), che potrebbe espandersi alimentato dal vento. A una settantina di chilometri da qui, a Frisanco (Pordenone), leavanzano in modo, al momento, non significativo. Nel Goriziano, sui due fronti di San Michele e Devetachi è impegnato un alto numero di operatori tra Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione civile regionale, oltre a una cinquantina di Gasilci, i pompieri sloveni. Uno sforzo congiunto che, tuttavia, non ...

