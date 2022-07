Francesco Totti pronto a parlare: “A Ilary ho dato tutto quello che potevo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Non si arrestano i colpi di scena nella telenovela sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Da ultima è arrivata la ricostruzione messa a punto dal settimanale di gossip Chi a gettare benzina sul fuoco. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato che la conduttrice sarebbe venuta a conoscenza dei tradimenti del marito a partire dai racconti della piccola Isabel, 5 anni, ultimogenita della coppia. La bambina avrebbe rivelato alla madre di avere conosciuto due nuovi amichetti, niente di meno che i figli di Noemi Bocchi, presunta amante del capitano. E’ allora che Ilary indispettita avrebbe deciso di assoldare un investigatore privato, avendo effettiva prova dell’infedeltà del marito. Un racconto che ha mischiato le carte in tavola imputando la responsabilità della fine della storia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Non si arrestano i colpi di scena nella telenovela sulla separazione traedBlasi. Da ultima è arrivata la ricostruzione messa a punto dal settimanale di gossip Chi a gettare benzina sul fuoco. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato che la conduttrice sarebbe venuta a conoscenza dei tradimenti del marito a partire dai racconti della piccola Isabel, 5 anni, ultimogenita della coppia. La bambina avrebbe rivelato alla madre di avere conosciuto due nuovi amichetti, niente di meno che i figli di Noemi Bocchi, presunta amante del capitano. E’ allora cheindispettita avrebbe deciso di assoldare un investigatore privato, avendo effettiva prova dell’infedeltà del marito. Un racconto che ha mischiato le carte in tavola imputando la responsabilità della fine della storia ...

