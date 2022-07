F1, Lewis Hamilton: “La macchina per ora non va, sarà un weekend duro ma possiamo avvicinarci” (Di venerdì 29 luglio 2022) Non certo il venerdì che sognava Lewis Hamilton. Il “Re Nero”, infatti, ha riscontrato parecchie difficoltà al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring, laddove ha vinto in ben otto occasioni in carriera, il portacolori della Mercedes ha sofferto parecchio, con una W13 ben poco efficace, e scorbutica da tenere in pista. Sul giro secco le cose sono andate davvero male, con il nativo di Stevenage che si è fermato solamente in undicesima posizione, con un distacco di oltre un secondo (+1.102) nei confronti del miglior crono di giornata, quello di Charles Leclerc, (risultando anche 2 decimi alle spalle di George Russell), quindi nella simulazione di passo gara le cose non sono andate meglio, con una Freccia d’argento ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Non certo il venerdì che sognava. Il “Re Nero”, infatti, ha riscontrato parecchie difficoltà al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring, laddove ha vinto in ben otto occasioni in carriera, il portacolori della Mercedes ha sofferto parecchio, con una W13 ben poco efficace, e scorbutica da tenere in pista. Sul giro secco le cose sono andate davvero male, con il nativo di Stevenage che si è fermato solamente in undicesima posizione, con un distacco di oltre un secondo (+1.102) nei confronti del miglior crono di giornata, quello di Charles Leclerc, (risultando anche 2 decimi alle spalle di George Russell), quindi nella simulazione di passo gara le cose non sono andate meglio, con una Freccia d’argento ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Lewis #Hamilton: “La macchina per ora non va, sarà un weekend duro ma possiamo avvicinarci” #HungarianGP - OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “La macchina per ora non va, sarà un weekend duro ma possiamo avvicinarci” #HungarianGP - SCRIGNOMAGICO : #skymotori Vanzini trova che Hamilton sia tornato alla sua dimensione storica. Lo dice adesso, con Lewis 11°... ????? - lolloriva : @FrederickSeb Multi21 amico. Multi21!! Seb ha vinto 4 mondiali contro Hamilton,Alonso,Kimi,etc. Ha distrutto legge… - JacopoKNatale : #skymotori sento un briciolo di flashback.. 2018 Ferrari vola in simulazione di qualifica e passo gara, ma qualific… -