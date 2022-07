F1 | Charles Leclerc | “Ottime sensazioni sull’asciutto | dovremo fare attenzione con la pioggia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022) Una prima giornata positiva per la Ferrari a Budapest, sede del tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring le due Rosse hanno ottenuto i migliori crono sia nella FP1 che nella FP2: nella prima sessione Carlos Sainz ha ottenuto il miglior riscontro, mentre nella seconda è stato il monegasco. Un score che sta a certificare la bontà del pacchetto di Maranello su questa pista. La F1-75, infatti, ha messo in mostra grande velocità nelle due configurazioni (qualifiche e gara)., da questo punto di vista, si è molto concentrato sul lavoro di messa a punto per la gara, avendo un rendimento estremamente regolare. Un buon segnale per il monegasco, desideroso di riscattare il brutto zero di Le Castellet (Francia), causato da un suo errore quando era in testa al GP transalpino. Domani però, ...