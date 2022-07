WTA Praga 2022 | Kontaveit ai quarti senza problemi | sorpresa Noskova | out Krejcikova

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 luglio 2022) Si completa l’allineamento del tabellone del WTA 250 diaidi finale, e lo fa tra sorprese e conferme che caratterizzano il torneo ceco sul veloce. Non si tratta solo delle big, infatti, ma anche di una novità che fa capire l’assoluta profondità del tennis ceco al femminile, in mani sicure anche dopo la fine dell’attuale generazione. Per quanto riguarda la maggior giocatrice presente, l’estone Anett, nessun particolare sforzo per battere la classe 2005 ceca Lucie Havlickova, che però, nonostante il 6-4 6-3, si batte bene soprattutto nel secondo set. Prossimo ostacolo la russa Anastasia Potapova, vincitrice sulla cinese Lin Zhu per 6-4 7-6(8). WTA Varsavia: avanzano aidi finale Swiatek, Martic e Paolini. Garcia batte Cocciaretto, Errani si ritira Assieme al primo ...