West Ham | proposta ufficiale per Zielinski | ma il Napoli chiede di più

Calciomercato Napoli: ilè pronto al secondo assalto per Zielinski, offrendo al polacco un maxi ingaggio In questa finestra di calciomercato, il Napoli potrebbe perdere anche Piotr Zielinski. Ilfa sul serio ...Il, squadra di Premier League , sta pensando ad ingaggiare Piotr Zielinski dal Napoli dopo aver concluso l'acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo . Come spiega la Gazzetta dello Sport , l'...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il West Ham sarebbe pronto ad un rilancio per Piotr Zielinski: "L’interesse del West Ham per Piotr Zielinski cresce ogni giorno di più ed il Napoli ...Il club inglese sta insistendo per avere il centrocampista del Napoli, ma non sembra essere una affare facile.