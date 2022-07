“Tutte le carte in regola”. Le lodi di Berlusconi: ecco chi è in grado di governare (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvio Berlusconi smentisce seccamente le ricostruzioni della stampa di sinistra e elogia Giorgia Meloni, dandole il giusto riconoscimento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il leader di Forza Italia, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, si esprime con termini entusiastici dopo il vertice di centrodestra: “Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione ha Tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare un governo di alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all'Europa e all'Occidente. Di tutto questo è garanzia la nostra stessa presenza”. Il Cavaliere si dice soddisfatto dal vertice di ieri: “Prima di tutto perché esce un centrodestra unito non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Silviosmentisce seccamente le ricostruzioni della stampa di sinistra e elogia Giorgia Meloni, dandole il giusto riconoscimento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il leader di Forza Italia, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, si esprime con termini entusiastici dopo il vertice di centrodestra: “Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione haleine l'autorevolezza per guidare un governo di alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all'Europa e all'Occidente. Di tutto questo è garanzia la nostra stessa presenza”. Il Cavaliere si dice soddisfatto dal vertice di ieri: “Prima di tutto perché esce un centrodestra unito non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per ...

NicholasPelle : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Silvio #Berlusconi: 'Giorgia Meloni ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare un go… - ledaefrati : B. Ha detto :”ha tutte le carte in regola”???? - IpensieriA : RT @Forever_Purple: Il @Mov5Stelle ha tutte le carte in regola per andare in campagna elettorale, guardare negli occhi i cittadini e dire l… - ultimora_pol : #Italia #Elezioni2022 Silvio #Berlusconi: 'Giorgia Meloni ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare… - tatancawar : RT @Forever_Purple: Il @Mov5Stelle ha tutte le carte in regola per andare in campagna elettorale, guardare negli occhi i cittadini e dire l… -