Temporali e grandinate al Nord | nessun cambiamento sul resto d' Italia

(Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Ancora pioggia e grandine ale afa al Centro-Sud. Oggi le Alpi torneranno a essere teatro di numerosiche nel pomeriggio colpiranno anche il Piemonte per poi trasferirsi in serata e nottata in Lombardia. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che questo sarà solo l'antipasto di quello che accadrà domani quando, sin dalle prime ore della giornata una linea temporalesca dalle Alpi delovest si estenderà gradualmente verso i settori di pianura di Piemonte e Lombardia per poi dirigersi, alimentata da aria fresca in quota, in serata e nella notte successiva, verso gran parte delest. Icolpiranno la Pianura Padana a macchia di leopardo e saranno accompagnati localmente da, anche intense, nonché da forti colpi di vento. Alcuni focolai ...