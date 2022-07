Sorpreso alla ‘Motorizzazione’ con un microfono | denunciato

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato con una microcamera concollegato a un wi-fi portatile nascosta in una mascherina. Ma un cittadino indiano di 42 anni è stato scoperto da un funzionario della motorizzazione civile prima della sessione d’esami. Il fatto è accaduto presso la motorizzazione civile di via Argine, a Napoli. Sul posto è giunta la polizia che hal’uomo per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

