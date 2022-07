Sapete chi è? Figlio di due star di Hollywood | Deacon sta per debuttare come attore in una serie Netflix

Leggi su amica

(Di giovedì 28 luglio 2022)chi è? Si chiamaPhillippe, ha 18 anni, pensava di fare il muscista, si è rtrovato sul set dellatvNon ho mai… Ed èdi duedia cui somiglia in maniera impressionante: avete capito chi sono i suoi genitori? FotoLa perfetta fusione tra il viso del papà e quello della mamma. Una volta saputo chi sono i genitori di questo bel 18enne biondo, anche voi riuscirete a vedere la straordinaria somiglianza. Per scoprire se ha anche ereditato il talento, dobbiamo aspettare il 12 agosto, Qaundo in Italia uscirà la terza stagione di Non ho mai…, commedia di formazione targata. Dove il giovane debutta. Chi è? Si chiama ...