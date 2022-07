Roma, Gazzetta: “Paulo con l’Ascoli c’è ma per Mou è K.O.” (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, Gazzetta- Come si evince dalla Gazzetta, l’amichevole della Roma contro l’Ascoli non è stata vittoriosa, c’è da comunque da sorridere. “Il destino, a volte, ha senso dell’umorismo. Perciò, che tra brasiliani e argentini storicamente non corra buon sangue è storia nota, ma nessuno poteva immaginare che un difensore trentaquattrenne nato a San Paolo un giorno sarebbe passato agli scampoli di storia Romanista per avere “rovinato” l’esordio di Paulo Dybala in maglia giallorossa. Invece l’impresa (si fa per dire) l’ha compiuta Eric Botteghin, autore del gol partita (da azione di calcio piazzato) con cui l’Ascoli ha sbancato la Roma a casa sua, nel senso più stretto del termine, cioè a Trigoria. Morale: 0-1 e tutti a preparare la ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- Come si evince dalla, l’amichevole dellacontronon è stata vittoriosa, c’è da comunque da sorridere. “Il destino, a volte, ha senso dell’umorismo. Perciò, che tra brasiliani e argentini storicamente non corra buon sangue è storia nota, ma nessuno poteva immaginare che un difensore trentaquattrenne nato a San Paolo un giorno sarebbe passato agli scampoli di storianista per avere “rovinato” l’esordio diDybala in maglia giallorossa. Invece l’impresa (si fa per dire) l’ha compiuta Eric Botteghin, autore del gol partita (da azione di calcio piazzato) con cuiha sbancato laa casa sua, nel senso più stretto del termine, cioè a Trigoria. Morale: 0-1 e tutti a preparare la ...

