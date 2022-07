Ponti chiusi ai camion più pesanti | potranno passare solo se le strutture saranno controllate?

fuoripostoluogo : Fino a qui ira invereconda ma va be' dai. Magari ci fosse qualcuno a lavorarci a sti ponti chiusi avrebbe più senso… - SirioMgs : Che bella Genova oltre il mare! Giro dei forti (no visite interne) i musei contadini, i ponti romani(chiusi) i lagh… - dontealberto : E le strade e i ponti in Emilia continuano a rimanere chiusi per crollo. #Bonaccini vergogna - JoanUbu : @ninabecks1 @gr_grim Sì è stupido tagliare nettamente e definitivamente i ponti con la Russia. Così come non li tag… -

RavennaToday

I camion oltre le 44 tonnellate di peso non potranno più attraversaree viadotti se prima queste infrastrutture non saranno state sottoposte a controlli per verificare se sono in grado di sopportare un simile peso Potrebbe davvero accadere, e anche a brevissimo ...I camion oltre le 44 tonnellate di peso non potranno più attraversaree viadotti se prima queste infrastrutture non saranno state sottoposte a controlli per verificare se sono in grado di sopportare un simile peso Potrebbe davvero accadere, e anche a brevissimo ... Due ponti chiusi e per qualche giorno la città si divide. L'assessora: "Lavori importanti e non rimandabili" Sono previsti disagi al traffico, venerdì 29 luglio dalle 7,30 alle 21,30 per la chiusura del ponte sul fiume Po tra Guastalla e Dosolo di Mantova, per consentire il sollevamento e il varo della nuova ...IN PROGRAMMA LA MOSTRA FOTOGRAFICA A CIELO APERTO PROMOSSA DAL CLUB I FLASHATI, CON SCATTI DEL FOTOGRAFO-SOLDATO DEL BATTAGLIONE ...