Omicidio di Angelo Vassallo, svolta nelle indagini del “sindaco pescatore”: 9 indagati (Di giovedì 28 luglio 2022) Il sindaco di Pollica Angelo Vassallo sarebbe stato ucciso perché voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli. Questa l’ipotesi investigativa al vaglio della Dda, che indaga su nove persone per Omicidio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. I carabinieri del Ros di Roma e quelli L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildi Pollicasarebbe stato ucciso perché voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli. Questa l’ipotesi investigativa al vaglio della Dda, che indaga su nove persone pere associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. I carabinieri del Ros di Roma e quelli L'articolo proviene da Inews24.it.

ilpost : Ci sono 8 nuovi indagati per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, avvenuto nel 2010 - mariateresaimpa : RT @Legambiente: #AngeloVassallo, 9 indagati per l’omicidio del sindaco pescatore di Pollica. Dopo dodici anni dalla sua uccisione le indag… - bilotti_anna : La svolta nelle indagini dell’omicidio di Angelo #Vassallo è davvero una bella notizia. In questi anni, come ricord… - Mauro_Cattaneo_ : RT @StefaniaVentu16: Finalmente forse si vede luce - lucafilippetti : RT @ilpost: Ci sono 8 nuovi indagati per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, avvenuto nel 2010 -