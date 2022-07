Non le solite polpette, ma una vera esplosione di gusto! (Di giovedì 28 luglio 2022) Le polpette sono senza dubbio uno dei cosiddetti piatti salva vita, perché si possono fare con gli ingredienti che troviamo in frigo e ogni volta sono gradite praticamente a tutti. La ricetta classica prevede più di qualche ingrediente che non sempre abbiamo in casa all’ultimo momento, inoltre il loro sapore è davvero tradizionale. Nel caso in cui volessimo presentarle per un aperitivo sfizioso potrebbero risultare poco trendy. Allora proviamo a preparare queste polpette sfiziose, semplicissime da fare hanno un gusto davvero goloso, dato dalla presenza di mortadella e si preparano in pochissimo tempo. Ingredienti per le polpette sfiziose alla mortadella 150 grammi di mortadella in trancio, 500 gr di patate un ciuffetto di prezzemolo, 50 grammi di pistacchi, 30 grammi di pecorino o parmigiano grattugiato, 30 grammi di parmigiano 1 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 28 luglio 2022) Lesono senza dubbio uno dei cosiddetti piatti salva vita, perché si possono fare con gli ingredienti che troviamo in frigo e ogni volta sono gradite praticamente a tutti. La ricetta classica prevede più di qualche ingrediente che non sempre abbiamo in casa all’ultimo momento, inoltre il loro sapore è davvero tradizionale. Nel caso in cui volessimo presentarle per un aperitivo sfizioso potrebbero risultare poco trendy. Allora proviamo a preparare questesfiziose, semplicissime da fare hanno un gusto davvero goloso, dato dalla presenza di mortadella e si preparano in pochissimo tempo. Ingredienti per lesfiziose alla mortadella 150 grammi di mortadella in trancio, 500 gr di patate un ciuffetto di prezzemolo, 50 grammi di pistacchi, 30 grammi di pecorino o parmigiano grattugiato, 30 grammi di parmigiano 1 ...

PietroBarbier11 : Una campagna elettorale più becera di questa io non la ricordo. Ci si accoppia con chiunque pur di non perdere segg… - EmmaAvignano : Raga usciamo dal loop. Mi serve una ricetta per la pasta,ma non le solite. Datemi qualche consiglio. #jeru - lelegno : RT @Pierferdinando: L’Italia non diventi l’anello fragile di un Occidente indebolito. È in atto una rivoluzione geopolitica: la classe poli… - MaximilianDolce : RT @Pierferdinando: L’Italia non diventi l’anello fragile di un Occidente indebolito. È in atto una rivoluzione geopolitica: la classe poli… - paniruro : @matteosalvinimi Ma dillo che il nucleare approvato oggi sarà costrutito tra 30 anni quando non sarà piu necessario… -