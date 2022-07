'Koundé - Barcellona, è fatta: manca solo l'ufficialità' (Di giovedì 28 luglio 2022) Barcellona (SPAGNA) - Ormai è fatta: Jules Koundé sarà un nuovo giocatore del Barcellona . Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo i blaugrana e il Siviglia, proprietario del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 luglio 2022)(SPAGNA) - Ormai è: Julessarà un nuovo giocatore del. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo i blaugrana e il Siviglia, proprietario del ...

'Koundé - Barcellona, è fatta: manca solo l'ufficialità' BARCELLONA (SPAGNA) - Ormai è fatta: Jules Koundé sarà un nuovo giocatore del Barcellona . Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo i blaugrana e il Siviglia, proprietario del cartellino del difensore, hanno raggiunto ...