Juventus, serve assolutamente un difensore: i possibili obiettivi (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juventus, in questo fine mercato, ha bisogno di un centrale difensivo per aumentare la qualità del reparto arretrato. Come sappiamo la Juventus è impegnata negli USA per preparare la prossima stagione; gli obiettivi della società bianconera sono decisamente importanti. Allegri e i suoi, infatti, vogliono vincere lo scudetto ed arrivare più in fondo possibile in coppa Italia e Champions League. Per riuscire a raggiungere questi traguardi serve operare nel migliore dei modi sul mercato; dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, uno degli obiettivi della Juventus sembra essere un difensore considerando quanto successo nell’amichevole contro il Barcellona. LaPresseContro il Barcellona, la Juventus ha ottenuto un pareggio in rimonta; due volte in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 28 luglio 2022) La, in questo fine mercato, ha bisogno di un centrale difensivo per aumentare la qualità del reparto arretrato. Come sappiamo laè impegnata negli USA per preparare la prossima stagione; glidella società bianconera sono decisamente importanti. Allegri e i suoi, infatti, vogliono vincere lo scudetto ed arrivare più in fondo possibile in coppa Italia e Champions League. Per riuscire a raggiungere questi traguardioperare nel migliore dei modi sul mercato; dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, uno deglidellasembra essere unconsiderando quanto successo nell’amichevole contro il Barcellona. LaPresseContro il Barcellona, laha ottenuto un pareggio in rimonta; due volte in ...

ZonaBianconeri : RT @SamuelMantega30: Una cosa é certa, ci serve un terzino sinistro. Alex Sandro ormai é da squadra di bassa classifica, peccato per questo… - SamuelMantega30 : Una cosa é certa, ci serve un terzino sinistro. Alex Sandro ormai é da squadra di bassa classifica, peccato per que… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Comunque mi manca già Pogba, aveva potato entusiasmo, senza di lui non voglio rivivere l'incubo dell'anno scorso. Serve un al… - Aurix957 : Comunque mi manca già Pogba, aveva potato entusiasmo, senza di lui non voglio rivivere l'incubo dell'anno scorso. S… - dr91j : RT @Peppe90898887: Ma cosa fa #Bonucci?? ?????????? Siamo davvero messi male in difesa, cara #Juventus! Tra l'altro #Bremer, giocando a sinist… -