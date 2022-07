In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: “Morire calendiani?” Base Pd in subbuglio (Di giovedì 28 luglio 2022) CAMPO LAIDO Letta-calenda: È un’alleanza a perdere per entrambi Secondo il sondaggista Antonio Noto, il leader di Azione prende più voti se va senza il Pd: “Porterebbe via elettori da Forza Italia e sarebbe più forte nel proporzionale” di Tommaso Rodano La Tigre di Lexotan di Marco Travaglio La campagna elettorale è appena cominciata ed è già tutto chiaro. Siccome il Rosatellum impone le alleanze elettorali più larghe possibili, la coalizione favorita – la destra – tiene dentro tutti, mentre quella sfavorita – il centrosinistra – tiene dentro chi non ha i voti e fuori chi li ha. La destra litiga su chi Il programma Assunzioni sussidiate, lavoro “obbligatorio” e Rdc via: le idee di FdI Le bozze presentate lo scorso maggio di Cdf L’intervista/2 “Io sono come i 5S dei meetup. Adesso bisogna stare insieme” “Ci sono interlocuzioni in corso, devono scegliere da che parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) CAMPO LAIDO Letta-calenda: È un’alleanza a perdere per entrambi Secondo il sondaggista Antonio Noto, il leader di Azione prende più voti se va senza il Pd: “Porterebbe via elettori da Forza Italia e sarebbe più forte nel proporzionale” di Tommaso Rodano La Tigre di Lexotan di Marco Travaglio La campagna elettorale è appena cominciata ed è già tutto chiaro. Siccome il Rosatellum impone le alleanze elettorali più larghe possibili, la coalizione favorita – la destra – tiene dentro tutti, mentre quella sfavorita – il centrosinistra – tiene dentro chi non ha i voti e fuori chi li ha. La destra litiga su chi Il programma Assunzioni sussidiate, lavoro “obbligatorio” e Rdc via: le idee di FdI Le bozze presentate lo scorso maggio di Cdf L’intervista/2 “Io sono come i 5S dei meetup. Adesso bisogna stare insieme” “Ci sono interlocuzioni in corso, devono scegliere da che parte ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Mezza FI va con Calenda (che poi la rivende al Pd) - fattoquotidiano : Chiuse le indagini sull’incidente avvenuto nel 2018 sul tetto del serbatoio TK 61 della Raffineria Api di Falconara… - fattoquotidiano : Banca d’Italia ha “destituito”, cioè licenziato, Carlo Bertini che svelò mancati controlli sul Monte dei Paschi (di… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: “Morire calendiani?” Base Pd in subbuglio - StellaSirio60 : RT @fattoquotidiano: Chiuse le indagini sull’incidente avvenuto nel 2018 sul tetto del serbatoio TK 61 della Raffineria Api di Falconara Ma… -